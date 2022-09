“Kijk naar het spontane gedrag en niet naar hoe de hond is getraind”: zo kies je de perfecte hond voor jouw gezin

HLN Shop Waarom rij je best niet met een gewone fietshelm op een speedpede­lec?

Steeds meer Belgen ruilen hun auto in voor een speedpedelec. Sinds de eerste speedpedelec in 2015 verscheen, groeide het totale Belgische park tot ongeveer 50.000 stuks vandaag. Anders dan een gewone elektrische fiets waar je maximaal 25 km/u mee bereikt, haalt deze superfiets snelheden tot wel 45 km/u. Dat brengt natuurlijk ook een hoger risico met zich mee, waardoor een aangepaste fietshelm een must is. HLN Shop overloopt hoe je de juiste beschermende helm voor op je speedpedelec uitkiest.

