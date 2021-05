“Kies stukken vlees die van nature nog vet hebben”: topchef Luc Bellings legt uit hoe je je vlees perfect bakt op de BBQ

10 slimme tips voor op de barbecue: grillen zonder stress volgens grillmas­ter Steven Aerts

29 mei Barbecueën: altijd plezant, maar vaak ook irritant. Want telkens weer stribbelt de houtskool tegen bij het aansteken, lijken de hamburgers en satés in sneltempo aan te branden en laat dat zwartgeblakerde grillrooster zich onmogelijk schoonschrobben. Maar geen nood: dankzij deze tips & tricks van professioneel grillmaster Steven Aerts uit Boutersem (ook Belgisch kampioen ‘ribben’ in 2017) zijn al die BBQ-ergernissen voorgoed verleden tijd.