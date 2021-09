Ken (40) en Ben (38) toverden 70's-bungalow om tot moderne villa: “Overal glas om uit te kijken op onze bosrijke tuin”

Elke week kijkt onze woonexpert Björn Cocquyt binnen in een bijzonder huis. Ken en Ben renoveerden een laagbouw uit de jaren 70 tot een moderne villa en legden de tuin opnieuw aan. In elke kamer is er een connectie tussen het huis en het groen.