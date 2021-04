Kate Winslet in topvorm of een docu over walvissen van de maker van ‘Titanic’: dit is onze streaming top vijf

Wekelijks schuimt onze redactie de verschillende streamingplatformen af, op zoek naar de beste films, series en docu’s. Deze week op het menu: een nieuwe HBO-serie op Streamz met Kate Winslet in de hoofdrol, die niets dan lof en vijfsterrenrecensies kreeg in de internationale pers, een grimmige true crime-documentaire over een moeder die op zoek gaat naar de moordenaars van haar dochter en een Noorse krimi.

1. Triomfantelijke terugkeer

Tien jaar na haar laatste glansrol in minidrama ‘Mildred Pierce’ (waarvoor ze een Golden Globe en een Emmy kreeg), keert actrice Kate Winslet terug naar het kleine scherm in HBO Original ‘Mare of Easttown’. Niemand lijkt te kunnen ontsnappen uit dit treurig stadje in Pennsylvania, dat gebukt gaat onder een vernietigende opioïdencrisis. Terwijl haar eigen leven om haar heen instort, bijt rechercheur Mare Sheehan (Winslet) zich met de hulp van detective Colin Zabel (Evan Peters) vast in een lokaal moordonderzoek. Naast het traditionele speurwerk, schetst ‘Mare of Easttown’ ook een beklijvend beeld over hoe persoonlijke tragedies je kunnen blijven achtervolgen en hoe kleine gemeenschappen soms een duister kantje hebben. Kate Winslet omschreef de rol als ‘de meest uitdagende uit haar carrière’. De actrice verbleef trouwens meerdere maanden in Easttown om het lokale accent goed onder de knie te krijgen.

2. Noorse moordzaak

De nieuwe politiereeks ‘Wisting’ is de duurste dramaserie ooit gemaakt in Noorwegen en is gebaseerd op twee romans van de Noorse auteur Jørn Lier Horst. In de serie volgen we rechercheur en weduwnaar William Wisting, wiens leven overhoop wordt gehaald door een uitdagende moordzaak. Een schokkende ontdekking maakt de inwoners van het Noorse stadje Larvik doodsbang, als blijkt dat er zich een wereldwijd gezochte Amerikaanse seriemoordenaar onder hen bevindt.

3. Onderwaterwereld

We kennen Oscarwinnaar James Cameron voornamelijk als de regisseur van onder meer ‘Titanic’ en ‘Avatar’, maar hij is ook ecoloog. Voor zijn nieuwste productie kon hij die passies verenigen, want hij verdiepte zich in de onderwaterwereld van walvissen, en dat gedurende drie jaar op 24 verschillende locaties. ‘Secrets of the Whales’ neemt je mee op een epische reis die ons leert dat walvissen veel complexer zijn en meer op ons lijken dan we ooit hadden gedacht.

‘Secrets of the Whales’ – vanaf 22 april op Disney+

4. Grimmige true crime

Californië, 2006. De 24-jarige Amerikaanse Crystal Theobald wordt in haar auto doodgeschoten door enkele bendeleden. Haar moeder Belinda, die zich in de auto achter haar bevindt, ziet het drama voor haar ogen gebeuren. De politie krijgt de zaak niet opgelost, en dus besluit Belinda om het heft in eigen handen te nemen. Via een nepprofiel op MySpace gaat ze op zoek naar de echte daders, balancerend op de grens tussen wraak en gerechtigheid.

‘Why Did You Kill Me?’ – nu te zien op Netflix

5. Buitengewone krachten

Netflix pakt uit met de gloednieuwe fantasyreeks ‘Shadow and Bone’, gebaseerd op de internationaal bejubelde Grisha-trilogie van auteur Leigh Bardugo. In de serie heeft wees Alina Starkov een buitengewone kracht ontketend die weleens de sleutel kan zijn om haar land te bevrijden in een door oorlog verscheurde wereld. Fans van ‘Game of Thrones’ bereiden zich maar beter voor op deze spannende release.

‘Shadow and Bone’ – vanaf 23 april op Netflix

