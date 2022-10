Kan jouw hond echt niet alleen blijven? “Je hond fysiek uitputten heeft weinig zin bij verlatingsangst”

“Kijk naar het spontane gedrag en niet naar hoe de hond is getraind”: zo kies je de perfecte hond voor jouw gezin

Wil je een hond in huis halen? Vergeet dan alle stereotypen die je op het internet vindt over de verschillende rassen, want die slaan nergens op. “Een rottweiler is niet per se agressief en een labrador niet altijd kindvriendelijk”, zegt hondengedragsexperte Joke Monteny. “Karaktereigenschappen zijn niet rasgebonden. Die leer je alleen kennen door de ouderdieren te observeren.”

18 september