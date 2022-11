Kan jij tien seconden op één been staan? Waarom je evenwicht van levensbelang is

Is er een oorzaak?

Kan je er iets tegen doen?

“Het belangrijkste is om actief te blijven”, raadt Lowe aan. “Probeer gewoon zoveel mogelijk dingen te doen, en train je evenwicht. Dat kan heel eenvoudig. Wandel bijvoorbeeld eens met je hond op een onverharde weg of ga naar de yogales.” Dat bevestigt ook George Locker, expert in Tai-chi en auteur van het boek ‘Falling Is Not An Option’: “Belangrijk is dat je kiest voor sporten waarbij je je knieën of enkel buigt. Denk aan skiën, schaatsen, inline skaten en surfen. Zo maak je het uitdagend genoeg.”