Kan je kanker krijgen van parfum? Toxicoloog geeft advies

Er wordt soms beweerd dat je van parfum kanker kan krijgen. Klopt dat wel of is het volslagen onzin? We vroegen het aan professor dr. Jan Tytgat, van de afdeling Toxicologie en Farmacologie KU Leuven.

“Op de vraag of je van parfum kanker ‘kan’ krijgen, kan je als wetenschapper niet nee zeggen. Maar dan spreken we over zeer intens gebruik van zeer grote dosissen, rechtstreeks op de huid aangebracht of deels ingeademd. Maar – en dit is een zéér grote maar … – dat betekent vooral niet dat er wetenschappelijk bewijs zou zijn dat je bij normaal gebruik van parfum kanker zal krijgen. Dus: als je één keer per dag parfum gebruikt op je kleding of polsen, dan hoef je je echt niet ongerust te maken.”

Correct gebruik van de meeste parfums heeft tot op vandaag niet tot verontrustende situaties geleid, benadrukt dr. Tytgat. “Integendeel, parfums worden al sinds mensenheugenis gebruikt en er zijn geen betrouwbare, gecontroleerde studies die zouden aantonen dat bij ‘normaal’ gebruik van parfums kanker zou ontstaan.”

Hormonen

“Anno 2022 zijn er wel een paar stoffen die we liever niet in de samenstelling van een parfum zien staan, wegens een hormoonverstorend effect, zoals butylhydroxytolueen (BHT), ethylhexyl-methoxycinnamaat (EHMC) en ethylhexyl-salicylaat (EHS). Als je een parfum tegenkomt met deze stoffen erin, kan je dat beter vermijden. Een verstoring van onze hormoonbalans kan indirect de groei van een kanker beïnvloeden, dus daarom kan je beter kiezen voor een parfum en verzorgingsproducten zonder die stoffen. Een andere stof die we liever niet (meer) zien in parfums, is butylfenyl-methylpropional (BPMP), omdat ze niet alleen hormoonverstorend werkt, maar ook tot problemen met de voortplanting kan leiden.”

Tot slot worden in parfums ook deze geurstoffen door sommigen geviseerd: limoneen, ­eugenol, geraniol, citronellol ... “Sommige mensen reageren er allergisch op. Maar dat betekent niet dat ze kanker zouden veroorzaken of stimuleren. Als je van jezelf weet dat je niet tegen een van die geurstoffen kan, is het zaak om ze te vermijden. Let op, want ze zitten vaak ook in schoonmaakmiddelen.”

