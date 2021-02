Kan je je oude laptop nog laten herstellen of koop je beter een nieuwe?

MultimediaEen ongeluk is gauw gebeurd, maar als je laptop sneuvelt kunnen de kosten snel oplopen. Laat je je laptop herstellen of koop je beter een ander toestel? Onze techredacteur zocht het uit.

Het eerste wat je moet doen als je laptop stukgaat - naast eens goed vloeken - is rustig blijven. Analyseer de situatie: is het wel echt onherstelbaar? Laat er sowieso iemand met kennis van zaken naar kijken, voor je halsoverkop besluit om een nieuw toestel te kopen. Soms kun je namelijk zelf een aantal zaken herstellen als je een beetje weet wat je doet. Ga zeker ook je garantie na, want als je de laptop onlangs kocht en de fout niet bij jou ligt is de kans groot dat je recht hebt op een herstelling of nieuw toestel.

Herstellen of kopen?

Jouw laptop mag dan wel van onschatbare waarde lijken, in realiteit daalt de waarde ervan pijlsnel. Na amper vijf jaar is het toestel economisch afgeschreven. Dat betekent dat je op dat moment vaak beter een nieuwe laptop koopt dan je oude te laten herstellen. Zeker als het gaat om kostbare reparaties aan bijvoorbeeld het moederbord of scherm. Daarnaast is de kans ook groot dat minder nieuwe software goed zal werken op je oude laptop en je bepaalde apparaten niet meer zal kunnen koppelen.

Om bovengenoemde redenen is het ook geen aanrader om een laptop tweedehands te kopen. De kans bestaat dat je te veel betaalt voor wat je maar in ruil krijgt. Wil je dat om budgettaire of duurzame redenen toch doen? Check en dubbelcheck dan alles tot in de puntjes: de reputatie van de verkoper, de exacte specificaties en ouderdom van het toestel (vraag een screenshot van de specificaties van het toestel), de originele winkelprijs, enzovoort. Een alternatieve optie is een zogenaamd refurbished exemplaar kopen. Dat zijn gebruikte laptops die een tweede leven gekregen hebben door de belangrijkste onderdelen te vervangen. Dat is net zo goed een duurzame oplossing als je een beperkt budget hebt of niet meteen het allernieuwste toestel wil hebben.

Wil je toch liever een nieuwe laptop kopen? Dan zijn dit drie aanraders in verschillende prijscategorieën, telkens met een goede prijs-kwaliteitverhouding:

Acer Chromebook 314 (vanaf 299 euro)

Naast de klassieke Windows- en Apple-laptops zijn er ook Chromebooks. Deze budgetvriendelijke en energiezuinige laptops draaien op Chrome OS, het besturingssysteem van Google. Wat je ermee kan doen is iets beperkter. Zo kan je alleen maar software installeren die beschikbaar is in de Chrome webstore of op Google Play. Ze zijn wel een ideaal alternatief als je toch vooral wil internetten met je laptop. De Acer Chromebook 314 bestaat in enkele varianten, waaronder een versie met touchscreen of een iets krachtigere processor. Bekijk hier de Acer Chromebook 314.

Acer Aspire 5 (vanaf 549 euro)

Acer maakt ook klassieke Windows-laptops, waaronder de Acer Aspire 5 die op Windows 10 draait. Dit toestel is al een stuk krachtiger. Zo is het bijvoorbeeld prima geschikt om games als Minecraft op te spelen of om foto’s op te bewerken. Het Full HD-scherm komt tot dicht tegen de rand en doordat het ontspiegeld is heb je weinig last van de zon. De Aspire 5 bestaat in meer dan 20 verschillende versies, waarvan bijvoorbeeld de grafische kaarten of processors verschillen. Bekijk hier de Acer Aspire 5.

MacBook Air 2020 (vanaf 1.050 euro)

Apple kondigde enkele maanden geleden een nieuwe reeks MacBooks aan die gebruikmaken van de eigen M1-chip. Die is niet alleen zeer krachtig, maar ook energiezuinig. Daardoor kan je met deze flinterdunne laptop probleemloos video’s bewerken en gaat je batterij tot wel 18 uur mee. Het beeldscherm past de kleurtemperatuur automatisch aan naargelang de hoeveelheid licht, waardoor je beeld altijd helder oogt. Bekijk hier de MacBook Air 2020.

