Kan je huisbaas je zomaar uit je woning zetten? En wat als je zelf je huurcontract wil stopzetten? Een advocaat geeft advies

Meer huur betalen omwille van huisdier kan niet volgens vrederech­ter

26 februari Een hogere huur betalen omdat de huurder een huisdier houdt, kan niet. Dat oordeelde de vrederechter in Willebroek eind januari, zo schrijft de Juristenkrant deze week. De clausule in het bewuste huurcontract is volgens de vrederechter in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het huurcontract in kwestie bevatte geen verbod op huisdieren an sich.