Kan je gelukkig worden door een geluksdriehoek te volgen? “De realiteit is dat geluk voor sommige mensen kneedbaarder is dan voor anderen”

Waarom we in de toekomst net wél terug naar kantoor zullen willen. “Op de werkvloer weet je beter wat je waard bent”, zegt bedrijfs­psy­cho­loog

17 december Met drie vaccins op de plank lijkt het einde van de lockdown – en, als we even mogen dromen, van de pandemie – in zicht. Zullen we met z’n allen dan weer naar kantoor gaan? Laat ons hopen van wel. Want al verloopt thuiswerk nu vlotjes, op kantoor werken, fysiek omringd door collega’s, komt met een hele resem voordelen. Voor je mentale welzijn, je werkprestaties en je carrière. Professor bedrijfspsychologie Bart Wille: “Je deelt lief en leed aan de koffiemachine.”