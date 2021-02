Kampen bedrijven nog altijd met een tekort aan ICT'ers?

Drie jaar geleden kwam Agoria naar buiten met een opvallend percentage: 27 procent van de bedrijven ondervond moeilijkheden om ICT-personeel aan te werven. “Concrete cijfers hebben we vandaag niet omdat het toen om een eenmalig onderzoek ging, maar het zou me niet verbazen mochten we ondertussen aan één op drie zitten”, zegt Patrick Slaets, als Chief Data Analist dé cijferman bij Agoria.

Volledig scherm Patrick Slaets is Chief Data Analist bij technologiefederatie Agoria: “Digitalisering geeft jongeren de kans om mee te bouwen aan allerlei nieuwe manieren van wonen en werken, consumeren en vrijetijdsbesteding.” © rv

Terugval van corona hersteld

Nochtans kende de vraag naar ICT-profielen een terugval toen corona ons land vorig jaar in een eerste lockdown hield. “We stelden toen een kwart minder vacatures voor ICT-specialisten vast. Maar vandaag zitten we verrassend genoeg opnieuw aan het aantal vacatures van voor de coronacrisis. Had je me dat in april of mei gezegd, ik had je niet geloofd. Die veerkracht van ICT in de economie is enorm. Eigenlijk is de verklaring eenvoudig. We zitten met zijn allen thuis achter de laptop. Organisaties gebruiken meer digitale tools. E-commerce blijft groeien. Wie moet bijvoorbeeld online toepassingen voor een restaurant maken, nu ze noodgedwongen aan take-away moeten doen? De ICT-specialist. De toename in het aantal vacatures hoeft dus niet te verwonderen. De digitale transformatie zet zich alleen maar sneller door.”

Dat er zoveel vacatures blijven, is opmerkelijk omdat ook het aantal ICT-profielen in ons land jaar na jaar stijgt. “In de laatste vijftien jaar zijn er 100.000 ICT-specialisten bijgekomen in ons land, van 140.000 naar 240.000 mensen. Dat gaat van een ICT’er die leerkrachten helpt met Excel en een websitebouwer voor een jeugdbeweging, tot een programmeur van artificiële intelligentie en een ICT-architect die grote constructies opzet in bedrijven. Bedrijven in elke hoek van de economie hebben nood aan ICT’ers. Slechts een derde van de ICT’ers komt effectief in ICT-bedrijven terecht.”

Groen en digitaal

Wie in de ICT wil stappen, moet geen seconde twijfelen. Naast het aantrekkelijke loon (gemiddeld 3.520 euro bruto*, red.), is de werkzekerheid een troef. “Een hoger diploma professionele bachelor in om het even welke richting betekent voor 93 procent een garantie dat je binnen het jaar ergens aan de slag bent. Als je naar ICT-diploma’s kijkt, zit je al aan 97 procent. Dat blijkt uit cijfers van de overheid”, weet Patrick Slaets, die naar een nog ander aspect kijkt voor de steeds toenemende interesse naar een ICT-opleiding. “Wij merken vooral dat veel jongeren voor digitale jobs kiezen om zo deel te kunnen nemen aan projecten die het leven en de maatschappij beter maken. Die jongeren willen meewerken aan digitale gezondheidszorg, ouderenzorg, een betere werk-privébalans, betere mobiliteit en duurzaamheid.”

“Green en digital staan niet voor niets in de kern van alle relanceplannen van de Europese Commissie”, zegt Patrick Slaets. Die twee gaan samen om onze wereld mooier te maken. Twee jaar geleden stonden de straten vol met jongeren die de klimaatopwarming willen tegengaan. Digitalisering geeft hun de kans om mee te bouwen aan allerlei nieuwe manieren van wonen en werken, consumeren en vrijetijdsbesteding. Die interesse zal alleen toenemen. Vijf procent van de Belgen bekleedt nu een ICT-functie, wat vijftien jaar geleden nog drie procent was. We schatten in dat we binnen vijftien jaar aan zeven procent zitten. De mogelijkheden met artificiële intelligentie en cloud computing zullen daarvoor zorgen.”

Bron: jobat.be. * Salarisrapport Jobat.be 2020, april 2020, op basis van ingezamelde data 2017-2019.