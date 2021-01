Joris (29) nam ontslag en startte een bedrijf in duurzame poetsproducten: “Ik teer op mijn spaargeld, maar ik ben nu veel gelukkiger”

Jef Vermassen (73) laat in zijn portemon­nee kijken: “Ik heb nog nóóit iemand zien begraven worden met een bankkluis naast zich”

14 januari Jef Vermassen (73), topadvocaat, strafpleiter & auteur, laat in zijn portemonnee én ziel kijken. In onze rubriek Centen en percenten vertelt hij openhartig hoe hij met geld omgaat en waar hij in investeert. “Geld maakt niet gelukkig, luidt het gezegde, maar géén geld maakt nog veel minder gelukkig.”