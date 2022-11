Jordi (33) en Sofie (30) doen aan aware parenting: “Dreigen dat de Sint niet komt als je niet ‘flink’ bent is niet van deze tijd”

Nadat Jordi en Sofie een training ‘aware parenting’ volgden, besloten ze al snel om dit soort opvoeding te volgen binnen hun gezin. “We zoeken uit waar heftige emoties vandaan komen in plaats van ze te temperen", vertellen de ouders. “Samen gaan we op zoek naar een manier om emoties te verwerken. Ook proberen we liefdevol grenzen centraal te stellen.” Hoe uit zich dat in de praktijk? En wat als de kinderen toch grenzen overtreden?

Het gezin • Sofie De Smedt (30, werkt in de farmaceutische sector)

• Jordi Theys (33, chauffeur en meubelplaatser bij Verberckmoes)

• Leonie (5, houdt van spelen met gekleurde rijst)

• Marilou (3, houdt van spelen met gekleurde rijst)

Jordi: “Toen Leonie twee jaar en Marilou pasgeboren was, volgden Sofie en ik een training in ‘aware parenting’. We kregen er logische antwoorden en suggesties om problemen aan te pakken en we stapten daardoor af van onze klassieke, vrij autoritaire opvoeding waarbij we ons nooit helemaal goed hadden gevoeld. Met de elementen die bij ons passen, ontwikkelden we een eigen stijl waarbij verbinding maken, omgaan met emoties en liefdevol grenzen stellen centraal staan.”

Sofie: “Hadden we maar van in het begin geweten wat we nu weten, denk ik soms. Leonie heb ik als baby af en toe laten huilen omdat dat in mijn omgeving geadviseerd werd. Daar heb ik spijt van. Bij Marilou bleven we zitten en hielden we haar handje vast tot ze sliep.”

Hoe gaan jullie om met de emoties van jullie kleuters?

Jordi: “Een kind dat lastig doet, is een kind dat het lastig heeft. Wij zoeken uit waar hun heftige emoties vandaan komen in plaats van ze te temperen. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar hoe ouder en taalvaardiger de kinderen worden, hoe beter ze kunnen verwoorden wat er speelt.”

Sofie: “Door die training weten we dat tranen opkroppen nefast is. Daarom mag huilen hier altijd. Als ze een moeilijke dag hebben, proberen we door middel van spel, een knuffel of het uitlokken van een lachbui hun emoties te doen zakken en te verwerken. Willen ze na een drukke schooldag hun schoenen niet uitdoen? Dan spelen we schoenwinkeltje. Zo ontstaat verbinding, kunnen ze ontladen en verdwijnt de weerstand. Verbinding ontstaat ook door hen een aantal zaken mee te helpen bepalen: één keer per week mogen ze elk een gerecht kiezen, ’s ochtends mogen zij bepalen of ze een rok, een jurk of een broek willen dragen, en ga zo maar door.”

Volledig scherm De bak met gekleurde rijst waarin de kinderen graag spelen. © Steven Richardson

In jullie woonkamer staat een grote bak met gekleurde rijst. Waarvoor dient die?

Sofie: “Net zoals Jordi en ik, is Leonie snel overprikkeld. Iets met onze handen doen, helpt ons te ontspannen en we merken dat dat bij onze kinderen net zo is. Sensorisch speelgoed is dé oplossing om te ontprikkelen. Die bak gekleurde rijst is maar één van de vele soorten die we hebben. Daarnaast hebben we nog kinetisch zand, waterparels of zelfs houtpellets waarin ze mogen woelen en wroeten zo veel ze willen. Uren kunnen ze zich bezighouden met potjes vullen en weer legen.”

Hoe stellen jullie liefdevol grenzen?

Sofie: “Straffen en belonen doen we niet, maar er zijn wel degelijk grenzen. We zijn best streng en strikt, vind ik. Zo gebruiken we de timer om voorspelbaarheid te creëren zodat we hen niet voor voldongen feiten zetten. Om zeven uur is het slaaptijd en daar wijken we niet van af en naar een scherm kijken mag nooit langer dan een halfuur.”

Jordi: “Door te anticiperen op de frustraties die voorafgaan aan fout gedrag, voorkomen we dat situaties escaleren. Als Leonie en Marilou ruziemaken, komen we daar tussen en laten we hen zélf een oplossing bedenken, zodat het niet overgaat in slaan. In het begin was dat moeilijk, omdat we zelf zo niet in elkaar zitten, maar ondertussen kunnen we de vruchten beginnen plukken van onze inspanningen.”

Quote ‘Aware parenting’ zorgt ervoor dat kinderen zichzelf kunnen zijn en dat bevordert het zelfver­trou­wen. Jordi

Welke waarden staan centraal in jullie opvoeding?

Jordi: “’Aware parenting’ zorgt ervoor dat kinderen zichzelf kunnen zijn en dat bevordert het zelfvertrouwen. Eerlijkheid stimuleren we door zelf eerlijk te zijn.”

Sofie: “Enkele weken geleden trokken we met ons gezin naar Antwerpen om er de intrede van Sinterklaas bij te wonen. We hoorden andere ouders meermaals tegen hun kinderen zeggen dat ze flink moesten zijn omdat ze anders geen speelgoed van hem zouden krijgen. Wij beschouwen dat als manipuleren en oneerlijk omgaan met je kind. Marilou en Leonie weten dat de Sint komt en hoeven daar geen stress voor te hebben. Zelfs het woord ‘flink’ nemen we hier niet in de mond.”

HAMVRAGEN Slapen: “Samen slapen is de norm bij ‘aware parenting’, maar dat doen wij niet. De meisjes slapen in aparte kamers, maar mogen bij ons komen liggen als ze een nachtmerrie hebben. Er ligt ook altijd een matrasje klaar naast ons bed. Om zeven uur gaan we naar boven en na het aantrekken van de pyjama’s en het tandenpoetsen krijgen ze nog apart een verhaal of doen we nog een opdracht uit het boek ‘Slaapklets’. Om te vermijden dat er een discussie is over welke ouder welk kind in bed stopt, wisselen we om de dag.” Schermen: “Omdat we merken dat het nodig is voor school, hebben we hen onlangs een oude tablet gegeven. Daar mogen ze vier keer per week een halfuur op. Ze bepalen zelf wanneer aan de hand van magneten op de weekplanner. Met een timer stellen we het halfuur in.” Zakgeld: “We sparen elke maand 50 euro per kind, ze hebben een spaarpot voor zichzelf en er is een gezinsspaarpot waar we het geld in stoppen dat we ontvangen door spullen op de tweedehandsmarkt te verkopen. Samen bepalen we wat we ermee doen. Onlangs kochten we er abonnementen voor Plopsaland mee.” Hobby’s: “Leonie ging enkele keren turnen, maar ze kan niet om met het competitieve karakter van dat soort hobby’s en hield het snel voor bekeken.”

Nina Mouton: “Koppel geen voorwaarden aan de komst van de Sint” “Ik ga akkoord met Jordi en Sofie: er zijn geen stoute kinderen, alleen kinderen die het lastig hebben en daardoor moeilijk gedrag vertonen”, vertelt gezinspsychologe Nina Mouton. “Dreigen dat de Sint niet zal komen is geen pedagogie meer van deze tijd. Het is beangstigend en geeft een kind het gevoel dat het perfect moet zijn. Want wat is ‘flink’ en wanneer ben je het genoeg? Bovendien werkt dat contradictorisch. Gevoelige kinderen ervaren meer stress en gedragen zich daardoor net moeilijker. De komst van de Sint zou een feest zonder voorwaarden moeten zijn, maar het verhaal errond mag volgens mij wel eens herbekeken worden. Bij steeds meer ouders wringt het omdat ze eerlijk willen omgaan met hun kinderen. Ik raad hen aan hun eigen verhaal rond die traditie te maken, het liefst één dat past bij hun gezin. Als liegen daar niet bij hoort, doe het dan niet. Aan de magie zal het helemaal niets afdoen. Doe je iets anders dan wat gangbaar is in de maatschappij, dan is het altijd belangrijk om de dingen te kaderen naar je kind toe.‘Zij doen het zus en wij zo’. Je kan je kind ook op het hart drukken het geheimpje van een ander niet te verklappen. Dreigt een andere persoon naar jouw kind dat de Sint niet zal komen? Ga dan in gesprek en leg uit hoe jullie het zien en aanpakken.”

Lees ook: