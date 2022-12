Joke (42) onderging al 53 operaties door een sluipende bindweefselziekte: “Een echte behandeling voor dit syndroom bestaat niet”

Hoe komt het dat er altijd nog plaats is voor dessert?

Het is je misschien zelf al opgevallen: tijdens de feestdagen gaat een meergangenmenu er vlot in of blijf je maar opscheppen van een buffet. Maar waarom schuiven we een klassieke maaltijd al snel aan de kant omdat we vol zitten, en zijn we met Kerstmis plots niet te stoppen? HLN-wetenschapsjournalist Martijn Peters zoekt het uit.

25 december