Johan Verstreken (56) laat in zijn portemonnee kijken: “Na de scheiding van mijn ouders leefden we in armoede”

Is het voordeli­ger om geld bij te lenen als je wil investeren in vastgoed? Hoeveel zal de bank je geven?

18 februari Geregeld duiken er berichten op over de stijging van vastgoedprijzen in ons land. Misschien heeft het dan wel eens gekriebeld in je buik om ook de stap te zetten: je spaarcenten investeren in vastgoed in plaats van ze op je spaarrekening te laten staan. Geldexpert Paul D’Hoore, waarschuwt dat je die investering niet zomaar kan vergelijken met de aankoop van een eigen gezinswoning. Waar moet je zeker rekening mee houden? En hoeveel kost het tegenwoordig om te lenen?