Johan (51) wist dat huis als het zijne schaars zou worden en dat blijkt na 17 jaar ook uit de schatting: “Vandaag verkopen zou financieel niet de slimste beslissing zijn”

Hoeveel is jouw woning waard? Onze woonexpert Björn Cocquyt neemt de proef op de som. Deze week bezoekt hij met Amy Baten van Immo David een vrijstaand huis in Asse. Het is piekfijn onderhouden, heeft een mooie tuin en telt vier- slaap- en twee badkamers. “Met dit huis durven we in coronatijden met een ambitieuze prijs de markt op”, klinkt het.