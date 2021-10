Joey (45) was niet meer gelukkig in België en begon een nieuw leven op het Griekse Ikaria: "Het eiland heeft een beter mens van me gemaakt”

Een B&B uitbaten: hard werken en veel regeltjes. “Eieren van bij de buren mogen we niet serveren”

28 september In Villa Zuid-Afrika kon je zien hoe Kathleen Aerts en man Steven na tien jaar eindelijk hun guest house konden kopen. In de volgende afleveringen zijn ze druk bezig om er een goed draaiende zaak van te maken. Wat daarvoor nodig is, weten de ervaren B&B-uitbaters Anita, Joost en Luk. Hun adviezen en waarschuwingen zijn dan ook goud waard. “De papierwinkel stopt niet zodra je de vergunningen in orde krijgt.”