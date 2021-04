Jo De Poorter (54) laat in zijn portemonnee kijken: “Van tafels afwassen en kranten bezorgen tot de horeca: ik heb werkelijk alles gedaan”

HLN Drive Elektrisch rijden duur? Te weinig laadpalen en modellen? Deze beweringen houden (geen) steek

8 april Elektrisch rijden is duur, het laden neemt veel tijd in beslag,… er heersen heel wat vooroordelen over EV’s. Maar vaak zijn die gebaseerd op conclusies die enkele jaren geleden waarheid waren. Welke vooroordelen over elektrisch rijden houden vandaag nog steek? HLN Drive zocht het uit.