Jeroen (31) adopteerde het zoontje van zijn vriendin: “Het voelt niet alleen juist aan, er zijn ook wettelijk voordelen”

Showbizz Lidewij Nuitten over ‘We Are Family’: “Als kind had ik altijd het gevoel dat ik onrecht­vaar­dig behandeld werd”

“In mijn herinneringen was het heel moeilijk thuis en hadden wij bijna nooit mooie momenten.” Dat zegt Lidewij Nuitten (30), die we kennen van de rubriek ‘Mijn Straat’ in ‘Iedereen Beroemd’ en van ‘Waar Is Mark?’ In ‘We Are Family’ probeert ze de vertroebelde band met haar broers te herstellen. “Een vreemde aanspreken is geen probleem, maar met mijn eigen broers praten lukt niet.”

22 mei