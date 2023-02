Je ziet het niet maar het kost 16,8 miljoen: gevel in spiegelglas maakt dit huis quasi onzichtbaar voor voorbijgangers

De woning is gebouwd in opdracht van Chris en Roberta Hanley, filmproducenten die onder andere hun sporen verdienden met American Psycho en The Virgin Suicides. Voor het ontwerp lieten ze zich inspireren door een andere klassieker: A Space Odyssey. Architect Tomas Orsinski, die een medewerker is van de wereldberoemde architect Frank Gehry, zette hun ideeën om in de praktijk en kwam met een villa op de proppen die een hoog science fictiongehalte heeft.

De langgerekte constructie is volledig bekleed met spiegelglas. Dat heeft als bijzonder effect dat de omgeving erin wordt gereflecteerd en het huis op bepaalde momenten onzichtbaar lijkt, wat het de nogal toepasselijke naam Invisible House opleverde. Het spiegelglas is niet alleen esthetisch, maar ook functioneel. Het weert de blikken van voorbijgangers, het is warmtereflecterend en het filtert schadelijke UV-stralen. Dat is geen overbodige luxe in de woestijnomgeving van Joshua Tree in Californië.

In drie van de vier gevels zitten grote schuiframen die, als ze open staan, de grens tussen binnen en buiten doen vervagen. Ook in het huis met vier slaapkamers zijn er nauwelijks belemmeringen, want de meeste ruimtes vloeien in elkaar over. Vanuit de zithoek spring je zelfs zo het verwarmde zwembad in. Nadat de woning al een van de meest opzienbarende was in de Netflix-serie The World’s Most Amazing Vacation Rentals is het vandaag een van de bijzonderste op de huizenmarkt, want het wordt te koop aangeboden voor 18 miljoen dollar, omgerekend zo’n 16,8 miljoen euro.