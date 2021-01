Je wagen online samenstellen? Onze auto-expert legt uit hoe je eraan begint én wat de valkuilen zijn

Een nieuwe wagen kopen? Zo kies je de beste autolening

13 januari Wie een nieuwe auto wil kopen en er een financiering wil voor afsluiten, doet dat vaak het best in de eerste maanden van het jaar. Dan pakken zowel de dealers als de banken uit met ‘salon’-voorwaarden. Dat is dit jaar niet anders, ook al is er nu geen formeel autosalon op de Heizel in Brussel.