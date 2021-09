Je vakantiefoto’s niet kwijtspelen? Zo maak je de veiligste back-ups

Hoe we gegevens bewaren is de voorbije decennia hard veranderd. Vroeger printten we bijvoorbeeld onze vakantiefoto’s, waarna we ze in een plastic mapje staken. Dat kan natuurlijk nog steeds, al zijn er handigere manieren.

In de cloud

Zowat iedere grote techspeler heeft een dienst die toelaat om bestanden online te bewaren. Zo kan je ze altijd en op ieder toestel bekijken, zolang je maar verbonden bent met het internet. Wie tien jaar geleden aan zo’n dienst dacht, haalde spontaan Dropbox als voorbeeld aan. Anno 2021 bestaat het platform nog steeds. Er is een gratis versie waarmee je 2 GB aan gegevens kunt bewaren en er zijn verschillende betalende versies. Een daarvan is een familie-abonnement van 16,99 euro per maand, waarmee 6 gebruikers samen 2 TB aan opslagruimte krijgen.

Toch zijn er nog betere alternatieven. Google heeft Google One, een abonnementsformule voor wie de gratis 15 GB van Google Drive of Google Foto’s wil uitbreiden. Voor amper 1,99 euro per maand krijg je tot 100 GB opslagruimte, een account van 2 TB kost maandelijks 9,99 euro. Ook Apple heeft zo’n dienst, die iCloud heet. Daarmee kan je 5 GB gratis bewaren, daarna betaal je 0,99 euro per maand om tot 50 GB op te slaan.

Harde schijven

Toch is het bewaren van je vakantiefoto’s in de cloud niet altijd de beste optie. Wie grote bestanden wil opslaan - video’s, bijvoorbeeld - moet al snel veel geld betalen. Wanneer je offline bent is het ook onhandig dat je je materiaal niet kunt bekijken. Gelukkig is er een klassieke maar praktische oplossing: een harde schijf.

Er zijn een aantal zaken waar je op moet letten bij de aankoop van zo’n externe opslag. De capaciteit bijvoorbeeld, die varieert van enkele gigabyte tot toestellen die meer dan 10 terabyte aan gegevens kunnen bewaren. De grootte is een tweede factor: bij schijven van 3,5 inch heb je een aparte stroomkabel via het stopcontact nodig. Minder handig dus voor wie vaak onderweg is!

Wat je met je harde schijf wil doen speelt ook een rol: enerzijds heb je de traditionele harde schijf (de HDD), anderzijds is er de zogenaamde Solid State Drive (de SSD). Die tweede zijn lichter en minder kwetsbaar, maar ook duurder. De eerste werken aan een bepaalde snelheid, uitgedrukt in RPM. Die geeft aan hoe snel data weggeschreven of gelezen worden.

Op zoek naar een harde schijf? Dit zijn onze aanraders.

1. Budget-optie: Seagate Archive HDD Basic 1TB

Volledig scherm Seagate Archive HDD Basic 1TB © Hardware.Info

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

2. Nood aan meer opslagruimte? Seagate One Touch 4TB

Volledig scherm Seagate One Touch 4TB © Hardware.Info

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

3. Liever een stevigere SSD? LaCie Portable SSD 2TB

Volledig scherm LaCie Portable SSD 2TB © Hardware.Info

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook