Je tuin omtoveren tot een wellness? Zo ga je te werk

Loungen als een pro

Een degelijk buitensalon vormt dé basis om heerlijk te relaxen in eigen hof. Ongeacht de stijl die je verkiest, let je er best op dat je centrale chillplek weerbestendig is. Een duurzame keuze is bijvoorbeeld hoogwaardig aluminium: dat roest niet waardoor je vele zomers op rij van je lounge kunt genieten. Besteed ook aandacht aan het materiaal van de kussens. Ga voor een optimaal zitcomfort, zodat je een gezellige tijd buiten niet hoeft te bekopen met rugpijn. Kussens met afneembare hoezen die in de wasmachine mogen, zijn verder ideaal. Bepaalde coatings (bijvoorbeeld PU) bieden bescherming tegen water, vuil en zonlicht. Zo vermijd je dat je salon al na een paar maanden een tintje bleker kleurt.

Stoel op maat

Houd bij het inrichten van je zitplek in de eerste plaats rekening met je persoonlijke noden. Misschien ben je niet van plan veel volk uit te nodigen in je privéparadijs, of heb je geen plaats voor een compleet hoeksalon buiten? Kies dan voor pakweg een leuke rechte bank. Of ben je een zonneklopper en wil je languit van het mooie weer genieten? Voorzie in dat geval een ligstoel die je eventueel ook weer kunt opplooien en opbergen. Een hangmat, hangstoel of schommelbank vormen eveneens leuke alternatieven.

Aromatherapie

Dat aangename geuren helpen om te ontspannen, weten we al langer dan vandaag. En net zoals je een aromatische olie toevoegt aan je badwater, kunnen geurende planten en bloemen het wellness-gevoel in je tuin compleet maken. Omring je met je favoriete natuurlijke geuren, zoals lavendel, jasmijn, siererwt of citroenmelisse, dat bovendien muggen op een afstand houdt. Ook verse kruiden zoals rozemarijn of munt zijn aanraders: ze verspreiden niet alleen een heerlijke geur, maar bewijzen ook nog eens hun nut in de keuken of je cocktailglas.

Helemaal zen

Helaas kunnen omgevingsgeluiden de rust flink verstoren. Creëer daarom je eigen soundtrack met behulp van een set speakers, of gebruik een hoofdtelefoon indien de buren liever niet meegenieten van je deejay-kwaliteiten. Houd je het geluid liever minimaal om maximaal te ontspannen? Denk dan bijvoorbeeld aan een windgong van bamboe om het zengehalte in je tuin op te krikken.

Waterpret

Zware middelen inzetten? Een hottub geeft het vakantiegevoel in eigen tuin een ongeziene boost. Een klassieke hottub zoals de Woody 165 in de HLN Shop ontvang je in een bouwpakket en zet je mits enige handigheid snel zelf in elkaar. Bij gebrek aan handigheid kan je de tub ook laten installeren tegen betaling van een zekere meerprijs. Tot vijf personen kunnen er samen in relaxen en op 1,5 à 2 uur stook je het water warm, al naargelang de gebruikte houtsoort en droogte hiervan. Gebruik de kachel evenwel nooit als er zich geen water in de hottub bevindt, want dan zal de hitte het hout van de kuip doen barsten en is het uit met de pret.

Verfrissend concept

Indruk maken kan ook met een buitendouche. Well Well benadert dit concept op een verfrissende manier en maakt in één klap komaf met lelijke buizen die het uitzicht van je tuin verpesten: het water valt namelijk niet van boven naar beneden zoals bij een klassieke douche, maar spuit van onder naar boven, als een fontein. Via een kraan kan je met je voet gemakkelijk de hoogte van de straal reguleren.

Sprookjessfeer

Vergeet tenslotte de verlichting niet. Met de juiste buitenlampen creëer je na zonsondergang een feeërieke sfeer. Versier je terras en/of de bomen in je tuin met een mooi lichtsnoer en vul aan met fakkels, kaarsen of lampionnen. Wil je buiten dineren, biedt een tafelframe waar je lichtjes kan overhangen de ideale oplossing in de strijd tegen de duisternis. Ga voor energiezuinige ledlampen en hou rekening met de lichttemperatuur: schel wit licht werkt natuurlijk niet erg bevorderlijk voor de gezelligheid. Kies liever voor gekleurd of warm geel licht en verzeker je, met oog op het Belgische klimaat, ook van de nodige waterdichtheid.

