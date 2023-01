“Je smartphone kan vol bacteriën hangen, en daar kan je zelfs ziek van worden”: zo maak je hem makkelijk schoon

We kunnen niet meer zonder onze smartphone, hij gaat soms zelfs mee naar de wc. Maar zeg eens eerlijk, maak jij je toestel daarna schoon? Wat is daar de beste manier voor? En hoe belangrijk is het eigenlijk om je smartphone regelmatig en goed te reinigen?

Om de zoveel tijd verschijnt er in de media een horrorverhaal over hoe de gemiddelde smartphone vol bacteriën hangt. In de realiteit valt dat wel mee: we lopen niet rond met kleine wc-brillen in onze broekzak. Maar we zouden onze geliefde gsm’s wél wat vaker mogen schoonmaken, want sommige mensen doen dat zelden tot nooit.

Barry Bekkers, service propositie manager voor MediaMarkt en onder andere gespecialiseerd in smartphoneonderhoud, raadt aan om minstens één keer per dag je smartphone schoon te maken, liefst zelfs twee. “Dan maken vette vingervlekken of bacteriën geen kans om zich permanent aan je scherm te hechten.”

Na het toilet je smartphone wassen?

Er bestaat een tienstappenplan met handwasinstructies, dat we volgens experten na ieder toiletbezoek (plus na nog een hele lijst aan andere activiteiten) zouden moeten volgen. Maar je smartphone reinigen? Dat zie je iemand niet snel doen in de badkamer. Terwijl de E. colibacterie, die met name in je darmen voorkomt en verspreidt wordt via uitwerpselen, zich graag aan je smartphone hecht. Je kan er een nare buikgriep met diarree van krijgen.

Probeer dus om je smartphone liever niet te gebruiken op de wc. En het belangrijkste middel tegen een vieze smartphone is ook het meest logische: was je handen. Regelmatig.

Sprays en beschermhoesjes

Naast regelmatig je handen wassen raadt Bekkers schoonmaaksprays aan die speciaal ontwikkeld zijn voor schermen van smartphones en andere elektronica. Met een microvezeldoek poets je na het sprayen voorzichtig je gsm schoon. Zorg ook dat je de beschermhoes verwijdert en poets ook die regelmatig. Bekkers: “Een screenprotector en een hoesje beschermen vooral tegen schade, niet tegen bacteriën en virussen.”

Integendeel zelfs, je hoesje en screenprotector zijn uitstekende plaatsen voor bacteriën om te groeien. De MediaMarkt-expert verzekert echter dat ze lang mee kunnen als je ze regelmatig schoonmaakt. “Vervang je hoes of screenprotector vooral als ze beschadigd zijn.”

Quote Een hoog percentage alcohol in een poetspro­duct kan de beschermen­de coating van je smartphone­scherm aantasten.

Pas op met andere schoonmaakmiddelen

Alledaagse schoonmaakmiddelen die in de supermarkt verkrijgbaar zijn, kunnen helpen, maar let wel op wat erin zit. Apple en Google raden af om voor hun smartphones schoonmaakmiddelen met meer dan 70 procent isopropyl alcohol te gebruiken. Een hoger percentage kan namelijk de beschermende coating van het smartphonescherm aantasten. Schoonmaakdoekjes met bleekmiddel zijn ook een slecht idee. Bekkers is zelfs helemaal tegen het gebruik van normale schoonmaakmiddelen op je smartphone. “Het is beter om er een gespecialiseerde spray voor aan te schaffen.”

Belangrijke onderdelen die vaak vergeten worden bij het schoonmaken van smartphones zijn de poorten. Vooral de laadpoort is belangrijk om schoon te houden, zodat de laadkabel goed contact blijft maken. De poort schoonblazen kan geen kwaad, maar een spuitbus geperste lucht (verkrijgbaar bij de meeste computerspeciaalzaken) is altijd veiliger vanwege de droge lucht. Bovendien kan je die hergebruiken voor andere apparatuur met moeilijk bereikbare plekjes. Voorzichtig schoonmaken met een wattenstaafje of een tandenstoker met een stukje plakband aan het eind is tevens een handige oplossing.

Uv C-lichtreiniging

Wie wat meer wil uitgeven aan het onderhoud van zijn smartphone, kan een uv C-lamp overwegen. Verschillende merken bieden smartphonereinigingstations aan die de telefoon opladen en tegelijkertijd bestralen met uv C-licht.

“Hierdoor blijft je gsm voor 99,99 procent vrij van bacteriën. Ook hoesjes en screenprotectors worden met uv C-licht gereinigd.” Het is wetenschappelijk aangetoond dat uv C-licht de groei van bacteriën stopt. De prijzen voor uv C-reinigers variëren van 30 tot 200 tweehonderd euro. Ze kunnen ook andere apparatuur en voorwerpen schoon krijgen.

