Je penis verlengen: kan dat en heeft het wel zin? Uroloog geeft uitleg en advies

Is chocolade een afrodisia­cum? 2 seksuolo­gen lichten toe of je lust kan opwekken met wat je eet

Het is vandaag Wereld Chocoladedag: een lekkernij die vele harten veroverde, niet in het minst omdat ze onze seksdrive een boost zou geven. Klopt dat? En wat met andere typische ‘afrodisiaca’, zoals champagne of oesters? Twee seksuologen lichten toe hoe wat we eten of drinken onze bedprestaties of ons liefdesleven beïnvloedt — op een goede of slechte manier. “De combinatie van die drie stoffen doet je hartslag stijgen en geeft je een soort van verliefdheidsgevoel.”

7 juli