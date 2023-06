Je moet het zien om te geloven: deze verbluffende villa telt maar liefst 9 zwem- en plonsbaden

Waanzinnige woningDe hittegolf doet ons snakken naar wat verfrissing en die zoeken heel wat mensen in een opblaas-, opbouw of klassiek zwembad in hun tuin. Wie er het geld en de ruimte voor heeft, kan zelfs een compleet zwemparadijs aanleggen. Deze Sardijnse villa die we selecteerden als onze waanzinnige woning van de week kan alvast dienen als inspiratie.

De Smaragdkust is een van de meest pittoreske streken van Sardinië, gelegen in het noordoosten van het Italiaanse eiland, en Porto Cervo is een van de meest exclusieve plaatsjes daar. Om maximaal van al dat moois te genieten, bouwde de eigenaar van deze villa zijn stulpje iets hogerop, tegen de groene heuvelruggen. Dat deed hij met respect voor de natuur, want met groendaken liet hij het huis opgaan in de omgeving.

Vanuit de lucht bekeken, valt het gebouw met een bewoonbare oppervlakte van 910 m² dan ook niet zo fel op, maar de tuin doet dat des te meer door de enorme waterpartijen die zijn aangelegd. Tel gerust even mee: naast één hoofdzwembad zijn er aan beide zijden telkens twee plonsbaden aangelegd die beide een niveautje lager liggen. Via een waterval staan ze met elkaar in verbinding en ook nog met een extra bad dat tussen de rotsen is gebouwd. Hogerop is er nog een tweede zwembad en elders maken een jacuzzi en kinderbad het plaatje compleet.

In totaal zijn er maar liefst negen waterpartijen. Vergis je niet, de blauwe vlek in het midden van het groendak is geen zwembad, maar een lichtkoepel die extra daglicht in de leefruimte brengt. Bij onze optelsom hielden we ook geen rekening met het aantal ligbaden in het huis met elf badkamers. Twee daarvan zijn voor gasten die zich willen opfrissen, de andere horen elk bij een slaapkamer. Onderaan de woning beschik je ook over een uitgebreide fitness en een home cinema. Wie helemaal weg is van dit eigendom en niet om een euro verlegen zit, kan het kopen. De prijs moeten we helaas schuldig blijven, want de makelaar geeft die enkel op aanvraag vrij. Klik hier voor meer info.

