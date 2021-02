Je moet elke dag op hetzelfde uur naar bed gaan en powernaps zijn slecht: slaapcoach doorprikt 11 mythes over slaap

“Slaapapneu is een sluipmoor­de­naar, hij put je volledig uit”: professor vertelt wat de klachten zijn en wat je eraan kan doen

1 februari Het Waalse antisnurkbedrijf Nyxoah trekt in september naar de beurs. Nyxoah ontwikkelde een minichip tegen slaapapneu, een aandoening waar heel wat Belgen last van hebben. Dat ziet ook professor Johan Verbraecken van de Antwerpse slaapkliniek. “Die mensen zien echt wel af. Je ademhaling stopt voor minstens tien seconden, en dat zo’n tien tot twintig keer per uur, of zelfs meer.” De professor legt de regels rond gezonde slaap uit.