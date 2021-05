Je loonbrief vertaald: dit betekenen de vele cijfers erop

Als werkende Belg ontvang je iedere maand een loonbrief. Ben je actief als uitzendkracht, krijg je zelfs wekelijks een loonafrekening. Die kan fysiek in je brievenbus belanden, maar steeds meer werknemers zien slechts een digitale versie van de brief verschijnen, of ontvangen een link waarmee ze het document online kunnen raadplegen. Het opmaken van je loonbrief is verplicht, net als het gros van de gegevens die je erin terugvindt bij wet bepaald zijn. Denk aan je naam en adresgegevens en die van je werkgever, je werknemernummer en de periode waarop je loon betrekking heeft.

Basismaandloon = bruto

Tot zover volgt iedereen nog. Je nettoloon, het deel van je salaris dat uiteindelijk op je rekening belandt, is misschien ook nog te begrijpen, maar wat met de rest? De berekening van je nettoloon begint steeds met je basismaandloon, beter bekend als je brutoloon. Dit omvat niet enkel de vergoeding voor geleverde prestaties in de loonperiode, maar eveneens de sommen die je krijgt voor betaalde afwezigheden zoals vakantie-, feest- of ziektedagen, alsook bonussen, commissielonen, overuren... Het brutoloon is het inkomen dat je onderhandelt met je werkgever voor je een nieuwe job start. Vaak hangt het af van barema’s die stijgen naargelang je meer ervaring opbouwt. Check het salariskompas om een idee te krijgen welk bruto-/nettoloon gangbaar is in jouw situatie.

RSZ + werkbonus

Op je brutoloon betaal je in de eerste plaats RSZ-bijdragen. Zowel voor bedienden als voor arbeiders bedraagt deze sociale zekerheidsbijdrage 13,07%. Voor arbeiders zal de bijdrage echter iets hoger uitkomen, aangezien de berekening gebeurt op 108% van het brutoloon. Dit komt omdat zij hun vakantiegeld uit een aparte vakantiekas ontvangen en daar, in tegenstelling tot bedienden die het via hun werkgever krijgen, geen RSZ op afstaan. Meer dan de helft van deze RSZ-bijdrage gebruikt de overheid om pensioenen uit te keren. Met een ander stuk betalen ze ziekte-uitkeringen en een klein deeltje vloeit naar werkloosheidsuitkeringen. Werknemers met een inkomen onder 2.611,78 euro krijgen RSZ-korting. Zij zien een stukje van hun bijdrage terug in de vorm van een werkbonus die weer bij het loon wordt opgeteld.

Belastingen

Het gedeelte dat je overhoudt na aftrek van de RSZ-bijdrage is het belastbaar loon. Het woord zegt het zelf: op dit inkomen zal je belastingen moeten betalen. Hier kunnen nog bepaalde loonvoordelen bijgeteld worden die vrijgesteld zijn van RSZ. Denk aan het privégebruik van een bedrijfswagen. Je betaalt op zulk loonelement dus geen RSZ, maar wel belastingen. Op het bedrag dat je hierna bekomt, zal je werkgever bedrijfsvoorheffing inhouden. Dit betreft een voorschot op je belastingen. Bij je belastingberekening na je jaarlijkse aangifte wordt de bedrijfsvoorheffing in mindering gebracht. Blijft er nog iets over, zal je deze belastingen moeten bijbetalen. Is het resultaat negatief, krijg je het te veel betaalde gedeelte teruggestort. Een hoger percentage bedrijfsvoorheffing afstaan zorgt er zo voor dat je uiteindelijk minder aan de fiscus zal moeten bijbetalen, oftewel meer terugkrijgt.

Voordelen

Na inhouding van de bedrijfsvoorheffing krijg je je nettoloon. Dit kan vervolgens nog verhoogd worden door terugbetaling van gemaakte onkosten voor het werk (bv. parkeertickets, carwash, inktpatronen…) of in geval van een sociaal abonnement (vergoeding voor je woon-werkverkeer). Ze komen er pas op het einde bij, aangezien je op deze voordelen tot een bepaald bedrag noch RSZ-bijdragen noch belastingen moet betalen. Maar er kunnen evengoed nog inhoudingen volgen. Zo zal je werknemersbijdrage voor eventuele maaltijdcheques er nog afgaan, net als bijvoorbeeld je persoonlijke bijdrage voor het gebruik van een bedrijfswagen of de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid.

