Je kinderen goed opvoeden, hoe doe je dat? Mariska (41) en Hans (44) willen geen standaardgezin zijn: “Ons motto? Maak elk moment buitengewoon”

Psychologe geeft jonge mama’s advies: “Kom zo veel mogelijk los van sociale druk en schuldge­voe­lens”

27 maart Elke week interviewen we een expert over zijn of haar vakgebied. Deze week: Lies Clerx (38), die als klinisch psycholoog en doctor in de psychologie nieuwe en toekomstige mama’s begeleidt. “Met elk eerste kind wordt een moeder geboren en start een nieuw avontuur”, zegt ze. Een mooie manier om naar het moederschap te kijken dat zo stimulerend en tegelijk slopend kan zijn. Clerx leidt je door het maternaal mijnenveld met haar inzichten als psycholoog en moeder als kompas.