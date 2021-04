Je kinderen goed opvoeden, hoe doe je dat? Lynn en Kjell nemen de slapeloze nachten voor lief: “Toen Mona 6 weken was, vond ik haar zo goed als levenloos in haar wiegje”

Hoe selfiecul­tuur leidt tot een overdaad aan botox en fillers bij jonge meisjes: “Hun droom? Een gezicht waaraan zichtbaar gewerkt is”

10 april Elke week interviewen we een expert over zijn of haar vakgebied. Deze week: plastisch chirurg Jan Vermeylen (62). Hij zit al dertig jaar in het vak, maar hij maakt zich zorgen over het stijgende en volgens hem achteloze gebruik van fillers en botox bij jonge vrouwen. “Een nieuw gezicht wordt steeds meer gezien als een statussymbool, alsof je een nieuwe handtas koopt.”