Je kind laten kiezen voor STEM? “Zes goede redenen”

STEM staat voor science, technology, engineering & mathematics, ofwel exacte wetenschappen, technologie, ontwerp en toegepaste wiskunde. Het begrip groepeert een brede waaier opleidingen en beroepen waarin deze elementen voorop staan.

6 goede redenen voor STEM

Zowel in het secundair als in het hoger onderwijs kan je kind kiezen voor een STEM-richting. En daar zijn goede argumenten voor, aldus Rik Hostyn.

“In de top-10 van de knelpuntberoepen hebben er 7 te maken met STEM. In totaal gaat het over de helft van de volledige lijst. Je bent dus zeker van werk. En dat gaat niet veranderen binnen enkele jaren. Er is al 30 jaar een tekort en het wordt niet veel beter.”

“Vroeger waren kolen onze grondstof, maar die tijd is al lang voorbij. Vandaag is kennis de grondstof van Vlaanderen, vooral STEM-kennis. Daarom hebben we STEM-profielen nodig.”

“Voor mensen die een carrière willen uitbouwen, is STEM een aanrader. Je kan elk jaar van job veranderen om meer geld te verdienen. Maar de meeste jongeren willen mensen helpen en de wereld verbeteren. Veel jongeren weten het niet, maar dat kan je doen met STEM. Denk aan milieu, mobiliteit, communicatie, gezondheid, energie of ICT.”

“De klimaatverandering is een van onze grootste problemen. Kijk maar naar de hittegolven en de overstromingen. Heb je STEM gestudeerd, dan begrijp je die problematiek veel beter. En als je het begrijpt, dan kan en wil je er ook sneller iets aan doen. CO2-uitstoot, energieverspilling of transportverspilling kan je oplossen met STEM.”

“In elk beroep ga je in de toekomst een computer nodig hebben. In een STEM-richting leer je computationeel denken; denken als een computer.”

“Tenslotte is er in STEM plaats voor heel diverse profielen. Neem nu elektronica. Binnen dat domein kan je aan de slag als doctor, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur, bachelor, graduaat of na een technische of een beroepsopleiding in het secundair. Uitgedrukt in centen kan je met elektronica 1.500 of 15.000 euro per maand verdienen. Bovendien kan je tussen die niveaus schakelen. Ik ken mensen die vanuit het beroepsonderwijs burgerlijk ingenieur geworden zijn.”

Brede waaier aan jobs

Dit is maar een kleine greep uit de profielen waar er vraag naar is. Ongetwijfeld zullen bepaalde beroepen in de toekomst aan belang winnen. Rik Hostyn ziet bijvoorbeeld het transport met drones toenemen. Hij verwacht dus een vraag naar dronebestuurders en -kenners.

Kennismaken met STEM

Als je kind wil proeven van STEM kan het deelnemen aan de STEM-Olympiade op school. Daarnaast zijn er in 107 Vlaamse gemeenten STEM-Academies waar kinderen op woensdagnamiddag worden ondergedompeld in de wereld van de techniek.

