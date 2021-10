“Je kat is niet chronisch vermoeid, hij heeft een gebrek aan ambitie”: acht weetjes om katten beter te begrijpen

Mijnenergie Zit er een faillisse­ments­golf van energiele­ve­ran­ciers aan te komen? “Hopen op een milde winter”

24 september Sinds begin augustus gingen zeven Britse energieleveranciers failliet. Aan de basis liggen vooral de stijgende energieprijzen. Aangezien de marktprijzen ook in België historische pieken bereiken, is het maar de vraag of dat scenario zich ook in ons land aftekent. Sectorfederatie FEBEG ontving geen alarmerende noodsignalen vanuit de energiemarkt, maar noemt de huidige prijzenhausse allerminst gunstig voor zijn leden. Mijnenergie.be legt uit wat er aan de hand is.