“Je kan zelfs slimme seksspeeltjes koppelen aan muziek, op het ritme van de ‘Macarena’ bijvoorbeeld”: verkoop steeg in 2020 met liefst 750 procent

Het eerste seksspeeltje dateert van ongeveer 29.000 voor Christus. Toen nog een stenen exemplaar, maar intussen is er veel veranderd en zijn we in het historische tijdperk van de ‘slimme’ sekspeeltjes beland. Die hebben bluetooth of zelfs wifi en kan je vanop afstand bedienen. “De persoon die het speeltje overneemt heeft de kans om dominant te zijn, ook al is hij of zij niet echt bij jou op dat moment.”