Je kan nu thuis testen of je mogelijk prostaatkanker hebt: hoe betrouwbaar is zo’n PSA-zelftest?

"Een maand lang niet masturbe­ren": wat doet No Nut November met je lichaam?

Heb je tieners in huis of zit je vaak op sociale media? Dan weet je waarschijnlijk dat het deze maand No Nut November is. Dat is geen verbod op noten, maar wel een online challenge waarbij jongeren elkaar uitdagen om een maand lang niet te masturberen. Maar wat zijn de precieze spelregels? Is zoiets wel goed voor je gezondheid? En wat is in hemelsnaam Destroy Dick December? Wij vroegen advies aan uroloog Piet Hoebeke.

9 november