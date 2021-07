“Je kan meer uit je pensioensparen halen door met je leeftijd rekening te houden”: onze geldexperte legt uit hoe je het aanpakt

Jobs Nog op zoek naar een vakantie­job? In deze sectoren kan je nog terecht

28 juni De arbeidsmarkt voor studenten herstelt zich beetje bij beetje. Tijdens de jongste paasvakantie waren dubbel zoveel studenten aan de slag als in de paasvakantie van 2020, al betekent dat cijfer nog altijd een daling van 15% ten opzichte van twee jaar geleden. Ben jij nog op zoek naar een vakantiejob voor juli of augustus? Heel wat sectoren ontvangen ook last minute de diensten van enthousiaste jongelingen.