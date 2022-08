“Je huis slopen en een nieuwbouw zetten kan voordeliger zijn dan renoveren”: experts vertellen waar je best rekening mee houdt

FOD Financiën haalt meer geld binnen door controles op belasting­aan­gif­tes: wat betekent dit voor jou als belasting­plich­ti­ge?

De Federale Overheidsdienst Financiën realiseerde vorig jaar een inkomstenverhoging van meer dan 2,7 miljard euro dankzij de controle van meer dan 1,7 miljoen belastingaangiften. Wijst die inkomstenverhoging op verscherpte controles? En moeten we ons daar zorgen over maken? We legden het voor aan onze fiscaal expert Michel Maus.

12 augustus