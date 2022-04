"Je hoeft geen monnik te worden om er de vruchten van te plukken." Neuroloog Steven Laureys geeft tips om te starten met mediteren

HLN ShopDenk je bij mediteren aan Boeddhabeelden en wierrookstokjes? Think again! Mediteren hoeft helemaal niet zweverig te zijn en toont zelfs de meest praktische zielen de weg naar een voldaan leven. HLN Shop viste naar het waarom bij neuroloog Steven Laureys.

Waar komt stress vandaan?

“Piekeren en stressen zit in ons bloed”, zegt Steven Laureys, neuroloog en auteur van ‘Het no-nonsense meditatieboek’. “Door de eeuwen heen zijn onze hersenen geprogrammeerd om continu waakzaam te zijn voor kansen en bedreigingen. Dankzij dat overlevingsmechanisme hebben we het als mens in de evolutie zo ver geschopt, maar het is ook de reden waarom velen zich vandaag zo onrustig voelen. Uit onderzoek weten we dat het hersendeel dat voor gepieker zorgt zelfs tijdens diepe slaap én bij comapatiënten gedeeltelijk blijft doordraaien.”

Hoe kan meditatie helpen?

“Mediteren kan je helpen om weer vat te krijgen op die chaos in je hoofd. Het kan een oplossing bieden bij stress, maar ook bij angsten, concentratieklachten, depressie en burn-out, slapeloosheid, chronische pijn… Het heeft zelfs een impact op je bloeddruk, hart- en vaatziekten en immuniteit. Je kan het gerust breinsport noemen. Met scans hebben we kunnen aantonen dat mediteren specifieke netwerken in de hersenen structureel verandert. Al na acht weken dagelijks mediteren treden er veranderingen op. Het is niet de bedoeling om je gedachten uit te schakelen, maar juist om extra geconcentreerd te zijn en je bewuster te worden van wat er hier en nu gebeurt.”

“Als neuroloog wil ik daarom aantonen dat meditatie – zowel preventief als therapeutisch – een aanvulling op de klassieke geneeskunde kan zijn. Ik blijf natuurlijk een overtuigd arts en wetenschapper. Wanneer nodig schrijf ik in mijn praktijk ook antidepressiva en antibiotica voor, maar ik merk dat we soms te vaak of te snel naar een quick fix verlangen. Slapen we slecht? Dan willen we meteen een slaappilletje. Ervaren we thuis of op het werk te veel stress? Dan dringen we bij de dokter aan op een kalmeringsmiddel. Jammer, want er bestaan heel wat andere of aanvullende oplossingen. Meditatie is daar een van.”

Hoe begin je eraan?

“Leg de lat niet te hoog met allerlei strenge regeltjes, maar ga op zoek naar wat goed voelt voor jou. Een ademhalingsmeditatie brengt je aandacht naar je ademhaling. Het is een geweldig middel om je hele lichaam te kalmeren.”

Quote Je hoeft heus geen monnik te worden om er de vruchten van te plukken. Meditatie is niet iets om in te geloven, maar om te doen. Steven Laureys

“Maar je kan ook in je hoofd een mantra herhalen, een bodyscanoefening of een begeleide meditatie met een app doen… De ene meditatievorm zal je liggen, de andere misschien totaal niet. Voor een formele meditatie helpt het vaak om een stille plek op te zoeken. Velen vinden kleermakerszit aangenaam, maar je kan net zo goed op een stoel, in bed of rechtopstaand mediteren. De bedoeling is vooral dat jij je comfortabel voelt en leert om meer controle te hebben over je aandacht.”

“Ik ben ook een grote fan van informele meditatie: even heel bewust diep in- en uitademen en een korte pauze van rust en gecontroleerde aandacht inlassen. Of net even bewust stilstaan bij wat je doet en zonder oordelen observeren wat je ervaart en voelt. Je kan kleine momenten doorheen de dag op een andere manier aanpakken. In plaats van je dagelijkse scheerbeurt als een vervelende klus te zien, kan je er een aandachtsmoment van maken. Hetzelfde geldt voor koken, de vaatwasser leegmaken of je maquilleren. Jezelf opleggen ‘ik moet nu rustig worden’, werkt vaak averechts. Na een tijdje ontdek je dat je echt overal en op vele momenten door de dag kan mediteren.”

Is meditatie niet zweverig?

“ Als nuchtere neurowetenschapper ben ik het levende bewijs dat mediteren heel praktisch en down-to-earth kan. Je hoeft heus geen monnik te worden om er de vruchten van te plukken. Meditatie is niet iets om in te geloven, maar om te doen. Ik vind het belangrijk dat iedereen het invult op een manier die bij hem of haar past. Je kan marathons lopen of ervoor zorgen dat je elke dag 10.000 stappen haalt. Met mediteren is het net zo.”

Hoeveel tijd reserveer ik ervoor?

“Meditatie-experts raden vaak aan om te starten met 5 à 10 minuten en de lengte van je sessies langzaam op te bouwen. Maar in principe telt elke minuut, zelfs elke seconde. Het is geen competitie.”

