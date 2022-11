“Je hebt maar één cel nodig voor een miljoenenpopulatie van resistente bacteriën”: steeds meer bacteriën zijn bestand tegen antibiotica

Opvallende piek in aantal legionella­be­smet­tin­gen: “Ook thuis kan je de bacterie oplopen", waarschuwt de expert

Ook al zijn de hygiënische omstandigheden in de meeste vakantielanden tegenwoordig prima, toch bestaat de kans dat je onder de hoteldouche besmet raakt met legionella. En ook in ons land kan je de bacterie oplopen: in juli werd zelfs een onverklaarbare piek in het aantal besmettingen vastgesteld. “Legionella krijg je door waternevel waarin de bacterie zit in te ademen”, zegt prof. Katrien Lagrou van het UZ Leuven. “Die nestelt zich in je longen en kan een levensbedreigende longontsteking veroorzaken.” Zo herken je de symptomen en verklein je de kans op een besmetting.

5 augustus