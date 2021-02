Je Globaal Medisch Dossier bepaalt wanneer je gevaccineerd wordt: wat is het? En wat zijn de voordelen? “Meer geld terug bij bezoek aan specialist”

Mondmas­kers meer dan halfjaar verplicht: wat zijn de gevolgen op je gezondheid, huid en geest? 5 experts geven uitleg

6 januari Al negen maand verbergen we ons gezicht achter een masker. Eerst deden we dat schoorvoetend, met een flinke dosis wantrouwen. Uiteindelijk werd het verplicht en legden we ons erbij neer. Wat gebeurde er ondertussen achter dat masker? Wat zijn de gevolgen voor je gezondheid en geest? En wat als we het kapje weer af kan? Zullen we dan snel weer kussen of hoesten in elkaars buurt? Vijf specialisten aan het woord.