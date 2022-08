“Je eigen lens wordt verbrijzeld en vervangen door een kunstlens”: nieuwe oogtechnieken corrigeren zowel het zicht dichtbij als van ver

Livios Geen dure airco nodig: met deze 6 tips houd je het binnen in huis ook koel

Met temperaturen die oplopen tot boven 30 graden, is het moeilijk om het ook in huis nog aangenaam te houden. Maar vooraleer je denkt aan dure koelsystemen of -technieken, kan je ook zelf maatregelen treffen. Met deze tips van bouwsite Livios laat je de temperatuur in huis flink zakken.

