“Je denkt dat je moet wedijveren, maar het is telkens weer een gevecht met jezelf”: balletdanser Wim Vanlessen deelt zijn levenslessen

Showbizz Davy Brocatus niet langer te zien in ‘Dancing With The Stars’: “De nieuwe juryleden hebben nog heel wat in te halen”

Vanaf 4 december gaat op Play4 een nieuw seizoen van ‘Dancing with the Stars’ van start, maar dat zal zonder Davy Brocatus (49) zijn. De man die jarenlang jurylid was in VTM’s ‘Sterren op de Dansvloer' en zijn comeback maakte in ‘Dancing with the Stars’, moet na één seizoen alweer verdwijnen. Hij praat over zijn gedwongen vertrek en blikt vooruit naar de wedstrijd. We stellen bovendien zijn vervanger Wim Vanlessen (45) aan u voor. “Toen ik uit de kast kwam, ging het plots stukken beter met mijn carrière."

24 november