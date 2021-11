Je centen laten renderen zonder tussenkomst van de bank? Hier moet je op letten bij crowdlending

Spaargids.beBen je op zoek naar een hoger rendement voor je spaargeld? Dan is crowdlending misschien iets voor jou. Ondanks dat er wel grote risico’s aan verbonden zijn, bestaan er ook er ook manieren om die in te perken. Spaargids.be overloopt de opties.

Ben je een klassieke spaarder? Dan zet je je centen op een rekening bij de bank, waarna de bank die gelden leent aan particulieren, bedrijven en overheid. Het verschil in rente tussen wat de bank jou betaalt en wat ze op haar lening krijgt, steekt ze op zak.

Waarom zou je dan niet rechtstreeks lenen aan wie het nodig heeft? Zo kan je de intrestmarge die de bank anders neemt delen. Gevolg: als spaarder krijg je meer intrest dan bij de bank en ook de kredietnemer moet minder interest betalen op de lening. Allebei tevreden dus.

Welke rente bieden banken nu aan? Bekijk hier een overzicht van spaarrekeningen met de hoogste rente.

Verschil tussen crowdfunding en crowdlending

Crowdfunding past dit principe toe. Het betekent letterlijk financiering door de massa. Als veel mensen een beetje geld toestoppen, kan toch een groot project worden gerealiseerd.

Er bestaan meerdere vormen van crowdfunding. Bij de eerste participeer je in het kapitaal van het bedrijf. In ruil voor je inbreng krijg je dan aandelen. Als het goed gaat met de onderneming, stijgen die in waarde. Gaat het slecht, dan neemt de waarde af. Je ziet je geld pas terug als je de aandelen verkoopt.

Een tweede vorm van crowdfunding is crowdlending. Hierbij ken je aan de onderneming of aan een particulier een lening toe. Zij verbinden zich ertoe om die terug te betalen, met intrest. Die intrest is de vergoeding voor het tijdelijk ter beschikking stellen van de geldsom. Het bedrag van de lening kan in schijven worden terugbetaald, of in één keer op de vervaldag.

Ook aan crowdlending zijn risico’s verbonden. Misschien slaagt de kredietnemer er immers niet in om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. In dat geval zit je met de gebakken peren.

Om dat risico te compenseren, worden vaak hogere rentes geboden op projecten die een beroep doen op crowdlending. Ze bedragen vandaag doorgaans 4% tot 8%.

Het aanbod aan projecten die om financiering verzoeken, vind je op de websites van de platformen die crowdlending aanbieden. Ontdek je daar interessante aanbiedingen, is het raadzaam niet al je eieren in één mand te leggen, maar je geld te spreiden over meerdere projecten. Mocht er dan eentje over de kop gaan, ben je niet al je spaargeld kwijt.

Tip: Bekijk hier welke organisaties op zoek zijn naar crowdlending

Win-winlening

Je kan ook opteren voor een specifieke vorm van crowdlending: de win-winlening. In dat geval stel je je tevreden met een beperktere opbrengst van je belegging. In ruil daarvoor krijg je een aantal fiscale voordelen.

In Vlaanderen heb je recht op deze voordelen als je een achtergestelde lening verstrekt aan een kmo voor een periode van 5 à 10 jaar tegen een rente van 0,875% tot 1,75%. Bij een dergelijke lening ontvang je in geval van een faillissement je geld pas terug als alle andere schuldeisers zijn betaald, wat in de praktijk vaak neerkomt op een totaal verlies. Ter compensatie van dit risico krijg je dan een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% van de uitstaande bedragen, met een maximum van 1.875 euro per jaar. Met andere woorden: je moet minder belastingen betalen of je krijgt zelfs geld van de fiscus terug.

Bovendien heb je recht op een eenmalig belastingkrediet van 30% op het nog uitstaande bedrag als het bedrijf waaraan je geld leent over de kop zou gaan. Voor win-winleningen die gesloten zijn na 15 maart 2020 tot uiterlijk 31 december 2021 wordt dat zelfs verhoogd naar 40%.

Ook Wallonië kent een dergelijk systeem, dat er als ‘prêt coup de pouce’ bekendstaat. Hier kan je achtergestelde leningen op 4, 6, 8 of 10 jaar verstrekken tegen een rente tussen 0,875% en 1,75%. Ze leveren een belastingkrediet op van 4% tijdens de eerste vier jaar en van 2,5% voor de volgende jaren. Het maximale jaarlijkse voordeel is 2.000 euro voor de eerste vier jaar en 1.250 euro nadien. Bij een faillissement geldt een eenmalig belastingkrediet van 30% op het nog uitstaande bedrag.

In het Brussels Hoofdstedelijk gewest, waar het systeem de naam Proxi-lening draagt, gelden voor de spaarder dezelfde voordelen als in het Waalse gewest.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Spaargids.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.