“Je bent een domoor als je in die zetel blijft zitten”: topkinesist Lieven Maesschalck over fitnessblunders en het belang van bewegen

Prof waarschuwt voor gevolgen ongezonde voeding op lange termijn: “Kan leiden tot verschil­len­de kankers en onvrucht­baar­heid”

7 mei “Tweejarigen die bij ons komen met een volledig afwijkend eetpatroon, een te hoog gewicht en te veel cholesterol in het bloed zijn geen uitzonderingen meer”, zegt Inge Gies, professor kindergeneeskunde aan UZ Brussel. En dat kan volgens haar ernstige gevolgen hebben op volwassenenleeftijd. “Er worden tal van gezondheidsproblemen aan gelinkt, die veel verder gaan dan overgewicht op latere leeftijd.” Gezonde eetgewoontes leren we dan ook al het best van in de kindertijd aan. Maar hoe pak je dat aan? En wat kan je kan doen als je zelf het roer wil omgooien?