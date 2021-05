Je auto wassen zonder krassen? Carrosserie-expert legt uit hoe je het op de juiste manier aanpakt

Binnen een paar jaar ook in joúw wagen: onze au­to-ex­pert test het indrukwek­ken­de ‘dashboard van de toekomst’

3 april Halverwege april lanceert Mercedes de EQS, de elektrische versie van de grootste en duurste limousine van het merk. Met een dashboard zoals je er nog nooit eentje gezien hebt, maar in de toekomst werkelijkheid wordt. Onze auto-expert Joost Bolle mocht er al een virtuele testrit mee doen. “Je buitenspiegels afstellen door er gewoon naar te kijken? Binnen vijf jaar is het ook mogelijk in gewone wagens.”