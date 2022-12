Jacuzzi in de rotsen, waterval naast het terras, een kapsalon, boksring, ... Deze vroegere villa van Mark Wahlberg heeft alles wat je maar kunt inbeelden (en is voor 27 miljoen euro van jou)

Woon.We zullen misschien nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa in Beverly Hills waar Mark Wahlberg nog woonde.

Mark Wahlberg is een van de rijkste acteurs ter wereld. De ster uit films als ‘Boogie Nights’, ‘Planet of the Apes’ en ‘The Italian Job’ kan het zich dan ook permitteren om op grote voet te leven. Zo woonde hij tot voor kort in een villa met maar liefst twaalf slaapkamers. Die verkocht hij voor zo’n 70 miljoen euro, maar het is niet geweten of hij die inruilde voor een nog imposanter optrekje.

Volledig scherm . © Toptenmedia

Hij zal alleszins niet terugkeren naar dit stulpje met ’slechts’ vijf slaapkamers en zes badkamers, want dat deed hij al een poos geleden van de hand. Het huis staat vandaag opnieuw op de markt voor 27 miljoen euro. In ruil voor dat bedrag krijg je wel een exclusief eigendom. Wie op zoek is naar sport en ontspanning is alleszins aan het juiste adres met een gigantische gym, een boksring, basketcourt, kapsalon, cinemazaal, bar, zwembad, …

Volledig scherm . © Toptenmedia

Volledig scherm . © Toptenmedia

Volledig scherm . © Toptenmedia

Maar wat het meeste tot de verbeelding spreekt is de jacuzzi die in een grot is ingewerkt. Die is uiteraard fake – Amerika zou Amerika niet zijn – maar het maakt toch indruk. Zeker als het water via de waterval vanop het terras naar beneden klettert en je uitkijkt op de bergen in de verte.

Volledig scherm . © Toptenmedia

Met al die features zou je de exclusieve inrichting van het huis bijna als gewoon beschouwen, net als het waanzinnige uitzicht op de omgeving. Ook de omvang van het domein van 1,7 hectare is in deze buurt, waar sterren als Jack Nicholson en Jennifer Anniston wonen, niet-alledaags. Voor mocht dit alles niet volstaan, vermelden we nog graag het gastenverblijf met twee slaapkamers. Als je een landgoed als dit hebt, is het natuurlijk fijn om dat met anderen te kunnen delen.

Volledig scherm . © Toptenmedia

Volledig scherm . © Toptenmedia

Volledig scherm . © Toptenmedia

Volledig scherm . © Toptenmedia

Volledig scherm . © Toptenmedia