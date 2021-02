Ja auto inruilen voor een (elektrische) fiets? "Je bespaart tot wel 4.591 euro per jaar"

Solliciteren De zin en onzin van spontaan sollicite­ren: enkele tips

18 februari Een spontane of vrije sollicitatie is een beetje een sprong in het duister. Je kan je dan ook afvragen of het wel zin heeft om je kostbare tijd erin te steken. Jobat.be bekijkt hoe je zo’n sollicitatie aanpakt en waar je allemaal rekening mee moet houden.