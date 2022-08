Is tandpasta met fluoride wel veilig voor kleine kinderen? Expert geeft advies

Elk kind slikt weleens tandpasta door. Maar hoe gevaarlijk is het als daar fluoride in zit, vraagt een vader van een vier- en zevenjarige zich af. Wij vroegen advies aan een expert.

“Gebruik voor kinderen van zes jaar of jonger niet meer tandpasta dan de grootte van een erwt. Zorg dat ze zo weinig mogelijk inslikken”, luidt de verplichte waarschuwingstekst op fluoridehoudende tandpasta’s. Toch raadt Boukje Scheepstra, tandarts-pedodontoloog (kindertandarts) in opleiding, iedereen aan om fluoridetandpasta te gebruiken.

“Het stofje werkt, daar is geen twijfel over mogelijk. Van fluoride is bewezen dat het de vorming van gaatjes voorkomt.” Als iemand er toch voor kiest om zonder fluoride te poetsen, moet de rest van de mondverzorging perfect in balans zijn, met goed poetsen, goede plakverwijdering en voeding die op orde is. Zo hebben tanden twee tot drie uur nodig om te herstellen na het eten en drinken, vertelt Scheepstra, van de Leidse kinderverwijspraktijk Uitblinkers.

“In de praktijk is die tanden tijd geven om te herstellen bijna niet haalbaar. Kinderen eten de hele dag door, dus het is moeilijk om op het gebied van voeding een balans te vinden. Pas vanaf je tiende kun je helemaal zelf poetsen.” Het is dus best een opgave om het gebit van een jong kind schoon te houden. En zonder fluoride ontbreekt er een laag bescherming.

Fluoride is broodnodig

Gaatjes zijn volgens Scheepstra nog steeds een groot probleem. Ze is ervan overtuigd dat fluoride bijdraagt aan een goede mondgezondheid. “Het is gewoon een heel goed middel om een groot probleem aan te pakken.”

“De hoeveelheden waarin wij het adviseren en aanraden zijn veilig”, aldus Scheepstra. “De risico’s zijn onderzocht en zijn in balans met de voordelen.” De tandarts blijft wel genuanceerd. “Fluoridetandpasta wordt bij het juiste gebruik veilig geacht waar het gaat om de risico’s die zijn onderzocht.”

Alleen ongezond bij grote hoeveelheden

Het grootste risico is fluorose, kleine witte vlekjes op de tanden waardoor ze wat zwakker worden. Maar dit gebeurt alleen als kinderen langdurig veel fluoride binnenkrijgen. In sommige landen zit fluoride in het drinkwater, daar hebben mensen vaker fluorose. In ons land is het drinkwater niet gefluorideerd en komt fluorose bijna niet voor.

Een acute fluoridevergiftiging doet zich eigenlijk nooit voor. “Dan moet je bij wijze van spreken drie tubes tandpasta voor volwassenen in één keer naar binnen werken”, zegt Scheepstra. “Voor alles geldt: als je er te veel van binnenkrijgt, is dat niet goed. Met water is dat ook zo.”

Effectief en veilig

Als Scheepstra een kindje van twee ziet met gaatjes, raadt ze fluoridetandpasta aan. Al een klein beetje – de grootte van een rijstkorrel – is dan genoeg. Maar zelfs dat steekt niet zo nauw. “We zitten zo ver onder de grens. De hoeveelheid die erin zit, is voor gaatjes effectief en houdt de risico’s heel laag.”

Veel patiënten van biologische praktijken, waar mensen werken vanuit de alternatieve geneeskunde, worden doorverwezen naar Scheepstra’s praktijk. Ze krijgt vaak vragen over risico’s die niet wetenschappelijk zijn bewezen. “Ik geef informatie waarvan ik weet dat die wetenschappelijk goed is uitgezocht. Met de adviezen die wij geven, blijven de risico’s binnen de perken.”

“Vervolgens moeten mensen hun eigen keuze maken”, gaat Scheepstra verder. “Veel ouders zijn zich niet bewust van de voordelen. Vaak stappen ze over naar fluoridetandpasta, maar soms ook niet.” Als er niks aan de hand is, is dat volgens haar prima. “Maar weet dat je wel een stukje bescherming mist.” Tandpasta zonder fluoride is bij natuurwinkels te krijgen.

