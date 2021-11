Is jouw moestuin klaar voor de winter? “Met de juiste aanpak kunnen heel wat groenten en kruiden vorst doorstaan”

“Tijd om te planten, te zaaien en zaden te verzamelen”: zo bereid je je tuin voor op de winter en lente

September is de maand om volop te oogsten, kruiden te pukken, bloemen te drogen én flink bij te zaaien en te planten. “Bewaar jonge plantjes in potjes om ze uit te delen of zelf bij te houden als reserve voor na de winterkou”, zegt onze tuinexperte Laurence Machiels, die vertelt wat je deze maand nog allemaal best doet in je tuin.

7 september