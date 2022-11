Is je huis ouder dan 21 jaar? Dan is een asbestattest vanaf nu verplicht bij verkoop. Expert legt uit wat dit inhoudt

Livios Deze 5 gebreken zien we het vaakst over het hoofd wanneer we een huis of apparte­ment kopen

Veel jongeren storten zich op de vastgoedmarkt omwille van de stijgende rentevoeten van woonleningen. Toch is het belangrijk aandachtig de tijd te nemen om de - mogelijk verborgen - gebreken van een huis of appartement te detecteren. Anders wacht je alsnog een financiële nachtmerrie. Wat zijn de 5 vaakst voorkomende verborgen gebreken in een huis en hoe spoor je ze op? Bouwsite Livios klopte aan bij architect Wim Verschueren, adviseur bij de studiedienst van Netwerk Architecten Vlaanderen.

15 november