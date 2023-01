Is je bed jouw grootste vijand? Dit kun je doen aan chronische slapeloosheid

“Night terror ziet er verontrus­tend uit, maar is onschuldig”: slaapspeci­a­list bespreekt vaak voorkomen­de slaappro­ble­men en oplossin­gen

Onze redactie doorheen de jaren heel wat vragen gekregen over tal van slaapproblemen waar mensen mee worstelen. Johan Newell, psychiater en somnoloog bij het UVC Brugmann Brussel, bespreekt de meest voorkomende nachtelijke stoorzenders, van snurken en piekeren tot praten of roepen. “Vijftien jaar is lang om op je man te schelden. Dat kan voor niemand prettig zijn.”

23 augustus